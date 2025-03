Gli esami del sangue con Zerocode? Si prenotano anche in farmacia

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – La prenotazione per glidel? Si fanno in, per coloro che non hanno dimestichezza con in servizi digitali. Consi può prenotare un’esame delin pochi clic, comodamente seduti a casa davanti a un computer o con lo smartphone. Ma se il paziente ha poca dimestichezza con il web e la tecnologia? L’aiuto arriva dalle farmacie. Da poco più di dieci giorni i farmacisti toscani possono infatti prenotare, per i clienti, un prelievo o un esame di laboratorio accedendo loro alla piattaforma.Si tratta dell’ultima novità offerta per semplificare l’accesso ai servizi sanitari della Regione, portate avanti dal settore Sanità digitale e innovazione in sinergia, in questo caso, con il settore assistenza farmaceutica e dispositivi.“La sanità che vogliamo è una sanità pubblica di eccellenza, in grado di rispondere ai bisogni di cura di tutti i cittadini, mauna sanità accessibile e dove la burocrazia o il digital divide non costituiscano un ostacolo per godere delle prestazioni” commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani.