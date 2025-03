Quotidiano.net - Giuseppe Conte critica il Salva Milano: "Il re è nudo, dobbiamo contrastare il consumo di suolo"

"Dirsi progressisti significa esserlo, farlo, significa essere conseguenti. Qua c'è da combattere una battaglia importante, garantire servizi adeguati, con sufficienti aree di verde pubblico, è fondamentale se vuoi dichiararti progressista. Significa combattere ildi. Questa è un'occasione fondamentale per dire che questo strumento normativo non è compatibile con le forze progressiste". Lo ha detto il presidente del M5s,, a una tavola rotonda sul, in corso a Roma. "Tutto questo non è accettabile, il re è" il"è stato fatto per coprire quello che è stato fatto a, un porto franco deldi. Noitutto questo. Le inchieste non possono essere contrastate per favorire costruttori affaristi". "Il M5s ha le idee chiare, siamo scomodi, diremo al Parlamento che questo scempio non deve passare".