Giuntoli scarta Conte e Gasperini | il post Motta è a sorpresa

Leggi su Sportface.it

Le ultime novità sulla panchina bianconera, con la posizione di Thiagoche si fa sempre più precariaÈ scattato il toto allenatore in casa Juventus. Chi alo di Thiago? Cristianogli ha ribadito massima fiducia dopo la figuraccia con l’Empoli, ma usò le stesse parole anche un anno fa per Allegri. E sappiamo come andò a finire.?È un susseguirsi di voci sul prossimo tecnico bianconero, su chi potrebbe prendere ilo di unche può saltare pure in caso di qualificazione alla prossima Champions.I nomi più gettonati sono due ex. Un grande ex come Antonio, tre scudetti da allenatore senza contare i successi da calciatore e capitano bianconero. Starebbe già meditando l’addio al Napoli, con o senza la conquista del Tricolore.Poi c’è, ex mister della Primavera che dirà addio all’Atalanta a fine stagione.