Giuntoli ha parlato con l’agente | affare fatto la Juve si rilancia partendo da lui

In questo momento di grandissima difficoltàcontinua a guardare al futuro: l’è ormai chiusoLantus è in un momento di totale nevrosi dettata dall’altalena di risultati su cui è salita la squadra di Motta. Da un lato, con la vittoria contro il Verona lantus potrebbe paradossalmentersi anche in ottica scudetto. In una stagione dove sembrava impossibile, dall’altro spicca il pessimo cammino in Champions e la fragorosa eliminazione dalla Coppa Italia contro i primavera dell’Empoli.Nonostante i risultati non siano dei migliori, Cristianoha confermato più volte Thiago Motta anche per la prossima stagione e sta già lavorando per rinforzare la rosa e aumentare le rotazioni a disposizione dell’ex Bologna.ntus,chiuso con il bianconero:è in contatto conTra le note più positive della stagione bianconera c’è stato sicuramente l’impatto che ha avuto Kalulu col mondontus dopo gli ultimi anni passati da comprimario in casa Milan: per il classe 2001 sono arrivate 19 presenze in Serie A, sintomo della centralità nel progetto bianconero.