Juventusnews24.com - Giuntoli a Sky: «La contestazione? I tifosi sono arrabbiati come lo siamo noi. Alla squadra dico questo per il prosieguo di stagione»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Cristianoha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima di Juve Empoli: tutte le dichiarazioni sul match dei bianconeri.Cristianoha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juve Verona: le dichiarazioni sul match di Serie A.MOMENTO – «Intantomolto dispiaciutii nostri, perché veniamo da una prestazione che non si poteva fare, uscire così contro l’Empoli in Coppa Italia. Dobbiamo semplicemente riprendere il nostro cammino che abbiamo lasciato in campionato. Veniamo da quattro vittorie e dobbiamo cercare di dare continuità».USCIRNE – «I ragazzi sanno di non aver fatto una grandissima prestazione. Dobbiamo riprendere la via giusta delle vittorie che in campionato hanno spesso fatto vedere.