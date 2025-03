Juventusnews24.com - Giuntoli a DAZN: «Siamo sulla strada giusta, non dobbiamo attaccarci agli alibi. Tifosi? Siamo arrabbiati come loro, sono liberi di esprimersi»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Cristianoha parlato così ai microfoni diprima di Juve Empoli: tutte le dichiarazioni sul match dei bianconeriCristianoha parlato ai microfoni dinel pre-partita di Juve Verona: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «La prestazione contro l’Empoli è stata inaccettabile ma veniamo da quattro vittorie in campionato, abbiamo subito tanti infortuni ma in questo momento non è corretto attaccarsicontinuare la nostra striscia positiva e conquistare il posto in Champions League».NUOVI ARRIVATI – «Quando cambi tanto è ovvio che c’è qualcuno che riesce ad esprimere il suo potenziale e qualcuno un po’ meno.convinti che tutti riusciranno a far vedere lequalità,ed è una squadra ancora in formazione colpita da infortuni,convinti di Thiago Motta».