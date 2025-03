Lanazione.it - Girandola di gol al Blasone. Ma l’Acf batte il San Donato

Leggi su Lanazione.it

ACF FOLIGNO 3 SANTAVARNELLE 2 ACF FOLIGNO (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Grea, Schiaroli, Zichella; Panaioli, Ceccuzzi, Settimi (30’ st Ferrara); Khribech (41’ st Mattia), Tomassini, Calderini (30’ st Pupo Posada). A disp.: Bulgarelli, Cesaretti, G. Nuti, Grassi, Di Cato, F. Nuti. All.: Manni. SANTAVARNELLE (3-4-1-2): Leoni; Croce, Cellai (6’ st Cecchi), Gistri; Pecchia (6’ st Menga), Vitali Borgarello, Falconi, Carcani; Senesi (25’ st Bruni); Manfredi (37’ st Dema), Gubellini (25’ pt Tampucci). A disp.: Maffei, Bianchini, Segni, Rubbioli. All.: Bonuccelli. Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco. Marcatori: 15’ pt Carcani, 19’ pt Tomassini, 26’ pt e 3’ st Schiaroli, 28’ st Vitali Borgarello. Note: spettatori 150 circa. Espulso al 24’ pt Leoni per fallo da chiara occasione da rete.