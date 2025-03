Giovine Caserta Decide | Zinzi spieghi perché governa col partito di Casale Marzo e Zannini

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIl parlamentare Gianpiero, leader deldi Salvini, ha stretto di fatto un patto con i Moderati diper sostenere il governo provinciale di De Rosa. Inoltre, il centrodestra ha appoggiato l’Amministrazione Marino su temi controversi, come il nuovo Regolamento sui beni comuni e una deroga al PRG per edificazioni speculative a 1800€/mq. Questo voto congiunto con la Lega è avvenuto poco dopo l’arrivo della Commissione d’accesso.“alla cittàdi facciata fa l’opposizione e nei momenti sostanziali sostiene aed in Provincia le maggioranze a trazione moderati di. Sappiamo bene che non ha nessun problema politico con questi personaggi che lo sostennero alle regionali del 2020, ma ora, dopo le indagini che li hanno coinvolti è particolarmente affine a questo gruppo così opaco.