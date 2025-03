Quotidiano.net - Giovani private banker: "Investiamo sul futuro"

PROFESSIONE. Forse molti italiani non sanno ancora cosa sia, ma in realtà si tratta di una figura lavorativa che sta acquistando uno status sempre più prestigioso e che può rappresentare per iuno sbocco che apre la strada a una carriera di successo, con redditi elevati. I, per chi non li conoscesse ancora, sono una particolare categoria di consulenti finanziari che si dedicano ai clienti di fascia medio alta, quelli che hanno a disposizione un patrimonio di almeno 500 mila euro o un milione di euro a testa. In Italia decine di migliaia di persone possiedono una ricchezza di tale entità e, rispetto ai comuni risparmiatori, hanno bisogno di servizi un po’ più sofisticati che includono anche coperture assicurative, assistenza fiscale e gestione del passaggio ereditario del patrimonio tra una generazione e l’altra della famiglia.