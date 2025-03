Ilrestodelcarlino.it - Giovani detenuti nel carcere della Dozza, il garante regionale: “Se restano più di 90 giorni è alto tradimento”

Bologna, 3 marzo 2025 – Sovraffollamento, problemi strutturali, fragilità sociali, suicidi. Sono comuni i problemi nella carceri dell’Emilia-Romagna che vedono 500in piùcapienza prevista, che equivale “quasi a una struttura in più in regione”, sintetizza Roberto Cavalieri,dei. Sul tavolo il caso dei 50che verranno trasferiti a metà marzo alla. Tema questo in cima all’agenda del summit di oggi pomeriggio tra il sottosegretario alla GiustiziaLega Andrea Ostellari, il governatore Michele de Pascale e il sindaco Matteo Lepore. Cavalieri ammette di essere “pessimista”, nonostante le rassicurazioni di Ostellari che ha parlato “di misura temporanea”, visto che “al massimo entro l’estate idovrebbero traslocare negli istituti minorili in ristrutturazione di Rovigo, L’Aquila e Lecce”.