Giornata mondiale contro l'obesità, domani l'evento per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emergenza sociale e sanitaria che in Italia colpisce 4 adulti su 10

In vista del World Obesity Day, la– istituita nel 2015 dalla World Obesity Federation – che si terrà4 marzo, è statoto un report che dimostra come nell’occidente il sovrappeso sia un’emergenzadi quest’anno, a cui parteciperanno diverse associazioni, si focalizzerò sui “sistemi sanitari e governativi, sugli ambienti di vita e di lavoro, sui media, che, con un approccio sistemico e collaborativo, possono affrontare la sfida globalee il sovrappeso”. Molte persone che sono in sovrappeso, se non intervengono con cambiamenti nello stile di vita, possono progredire versoche si associa a un aumento del rischio di sviluppare malattie croniche – come patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2, alcuni tipi di cancro, problemi articolari – che riducono la durata della vita e ne peggiorano la qualità.