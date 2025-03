Avellinotoday.it - Giorgio Scianna incontra gli studenti di Avellino: un evento culturale di grande rilievo

Nel quadro del progettopromosso da Einaudi Editore per l'anno scolastico 2024/2025, si terrà un incontro con lo scrittore, autore di spicco della narrativa contemporanea italiana. L'si svolgerà il 5 marzo 2025 alle ore 9:00 presso il Polo Giovani, in via Morelli.