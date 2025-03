Ilgiorno.it - Giorgio Pasotti al Teatro Oscar di Milano con “Io, Shakespeare e Pirandello” di Davide Cavuti

- Doppio appuntamento venerdì 7 e sabato 8 marzo alle 20.30 aldi(Via Lattanzio, 58/A) con lo spettacolo “Io,” di. Si tratta di un percorso nel mondo della letteratura e delattraverso le opere di due grandi scrittori, Williame Luigi, i cui testi sono interpretati dall'attoreche li presenta in modo originale, calandosi nei vari personaggi attraverso le storie raccontate. Lo spettacolo è suddiviso in due quadri: il primo è un omaggio al più grande drammaturgo del mondo, William, si parte dal “discorso di Marcantonio”, tratto da "Giulio Cesare", fino al più celebre monologo del, “l’essere o non essere di Amleto”. Il secondo quadro ha come leit-motiv alcuni dei personaggi di Luigi, da "L’uomo dal fiore in bocca" ai ritratti dell’Italia del tempo firmati dallo scrittore italiano vincitore del Premio Nobel per la Letteratura.