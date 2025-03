361magazine.com - Giorgio Locatelli rompe il silenzio e parla della chiusura della sua Locanda a Londra

Leggi su 361magazine.com

Ha chiuso i battenti il 31 dicembre, reduce dall’ennesima esperienza come giudice di Masterchef, hato per la prima voltasua.Il ristorante, a sorpresa, ha chiuso i battenti il 31 dicembre 2024. Ne hato lui stesso in un’intervista al Times.«Sa quante persone conosco che sono morte nel loro ristorante? Un sacco. Un ristorante può toglierti così tanto che può letteralmente ucciderti. Quando ho chiuso lae ho girato la serratura, ho detto: “grazie a Dio ti ho ucciso, non mi hai ucciso tu”»., ora è alle prese con nuovi progetti.Leggi anche:, chiude improvvisamente: cosa è accaduto?Insomma, niente dispute legali. Piuttosto, la consapevolezza di dover iniziare a lavorare su qualcosa di nuovo.