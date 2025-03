Giorgia Meloni può ricucire tra Trump e Zelensky? «Tutti l'ascoltano, con le spese militari al 2% andrà presto alla Casa Bianca» - L'intervista

Leggi su Open.online

Dentro i confini del governo, ascoltare, tenere a bada gli alleati più scalmanati e «trovare la sintesi». Su scala globale, tenere dstessa parte della barricata Donalde Volodymyr, scongiurando la capitolazione dell’Ucraina. È la doppia, titanica sfida cui in queste ore è votata, per non dire costretta, la premier. Impossibile? No,sua portata, dice ottimista a Open Giangiacomo Calovini. Il deputato bresciano di FdI siede in Commissione Esteri dCamera, ma anche nell’Assemblea parlamentare della Nato, e dall’ultima riunione di Bruxelles, pochi giorni fa, è tornato con una convinzione: che l’Italia disia oggi così rispettata e apprezzata da avere tutte le carte in regola per gestire la prova del fuoco geopolitica della rottura in diretta mondiale