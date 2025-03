Quotidiano.net - Giorgia Meloni: "Evitare guerra commerciale con gli Stati Uniti per il bene dell'Italia"

"Unanon conviene a nessuno, neanche agli". Lo ha detto la premierrispondendo a una domanda a XXI secolo. Dopo di che, ha osservato, "da tempo" e non dall'amministrazione Trump gli Usa pongono il tema di "un surpluse credo si possa risolvere in maniera positiva piuttosto che avviando una escalation". Questo, ha aggiunto "è uno dei temi che affronterò e in parte ho già affrontato con il presidente Trump e l'Europa affronterà e "sta affrontando con il presidente" Usa, su questo, ha concluso, "farò di tutto" per difendere l'che è una "nazione esportatrice".