Giorgia Meloni e il consiglio a Trump sull’Ucraina | Quell’accordo non conviene neanche a lui La premier su Rai1 | dai dazi a cosa le è piaciuto di Sanremo

Leggi su Open.online

Donald, Ucraina, riforma della giustizia ma anche rapporti con le opposizioni e il Festival di. Parla a tutto camponell’intervista rilasciata a XXI Secolo, la trasmissione condotta da Francesco Giorgino su Rai Uno. Si parte, inevitabilmente, dalle faticose trattative per arrivare a una tregua in Ucraina. «La questione centrale è come si fa a costruire una pace che preveda tali garanzie di sicurezza per l’Ucraina da fare in modo che non possa tornare la guerra», spiega la. Di questo, assicura, è consapevole anche Donald, «che è un leader forte e che chiaramente non può permettersi di siglare un accordo che qualcuno domani potrebbe violare».La mancata difesa di ZelenskyNell’intervista a XXI Secolo,ha confermato che l’Italia «ha espresso le sue perplessità» sulla proposta di pace in Ucraina presentata da Francia e Regno Unito.