Ilfattoquotidiano.it - Giorgia Collomb, un altro oro: vince il gigante ai Mondiali junior di Tarvisio

Ancora un successo per. La 18enne talento dello sci azzurro ha conquistato la medaglia d’oro ai2025 di sci alpino in corso a. La valdostana, che corre per il gruppo sportivo dei Carabinieri, solo un mese fa aveva già vinto un oro “tra i grandi”,ndo parallelo a squadre miste aidi Saalbach insieme a Lara Della Mea, Alex Vinatzer e Filippo Della Vite. Ora si è ripetuta in quella che sarebbe la sua categoria, anche seè già nel gruppo della squadra italiana di Coppa del Mondo.La giovane campionessa azzurra ha battuto le rivali soprattutto grazie a una seconda manche praticamente perfetta. Ha rifilato oltre mezzo secondo alla svizzera Stefanie Grob, argento, e alla statunitense Elisabeth Bocock che ha completato il podio. Quinta l’altra azzurra, Tatum Bieler, a soli 4 centesimi dal bronzo.