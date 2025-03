Oasport.it - Giorgia Collomb, sfilza di trionfi giovanili e propensione alla polivalenza: adesso valorizziamola

A soli 18 anni,può vantare un palmarès di tutto rispetto con unadi allorie qualche acuto anche a livello senior. La valdostana classe 2006 rappresenta una delle (poche) possibili stelle emergenti dello sci alpino femminile italiano che stanno crescendo alle spalle della magica coppia formata da Federica Brignone e Sofia Goggia (in attesa di ritrovare la miglior Marta Bassino)., dopo essersi fatta notare raccogliendo podi e vittorie nelle gare FIS già a partire dall’inverno 2022-2023, è stata la grande protagonista azzurra dei Giochi Olimpici Invernalidi Gangwon 2024 conquistando ben tre medaglie (oro in gigante, argento in combinata e bronzo in slalom) e guadagnandosi successivamente la chiamata in Nazionale A per questa stagione.L’impatto con la Coppa del Mondo si è rivelato molto incoraggiante, trovando presto (dopo tre mancate qualificazioniseconda manche) i primi punti della carriera sia tra i pali stretti che tra le porte larghe in occasione del weekend di Killington, in cui ha ottenuto un 19° posto in gigante ed un 16° in slalom speciale nonostante un pettorale di partenza superiore al 50.