Oasport.it - Giorgia Collomb, che occasione! L’oro ai Mondiali Junior le garantisce una gara in più…

conferma il suo feeling speciale con i grandi eventi che mettono in palio le medaglie e vincein gigante ai Campionatidi Tarvisio 2025. La diciottenne valdostana ha approfittato dell’uscita nella seconda manche della svizzera Sue Piller (leader a metà), completando due discese solide e conquistando con merito il titolo iridatoes tra le porte larghe.La giovane azzurra, già oro in gigante ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon 2024 e protagonista del clamoroso trionfo dell’Italia nel parallelo a squadre dei recentidi Saalbach, arricchisce così ulteriormente la sua bacheca e a questo punto può sognare un’incredibile doppietta in vista dello slalom speciale previsto mercoledì 5 marzo.nel frattempo si gode il titolo mondialees, che lela qualificazione automatica in gigante per le Finali di Coppa del Mondo in programma a Sun Valley dal 22 al 27 marzo.