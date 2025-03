Terzotemponapoli.com - Giordano: “Il Napoli è vivo, è forte, è una grande squadra”

Bruno, ex attaccante del, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex partenopeo ha parlato ovviamente dele della lotta Scudetto.su-InterCosì l’ex attaccante: “Il, è, è unae lo ha dimostrato contro l’Inter, giocando una partita di enorme spessore, come farebbe chi crede in qualcosa di grosso”.sulla corsa ScudettoAncora l’ex: “È in corsa, può riuscirci, ha le stesse possibilità dell’Atalanta, anzi qualcosina in più, e una percentuale minima inferiore all’Inter, che resta la favorita. Ma ildi sabato sera metterà paura ai campioni d’Italia, almeno quanto gliene ha messo nel secondo tempo di sabato e anche nel primo. Perché, e mi piace sottolinearlo, già nei primi 45’ c’erano state occasioni enormi.