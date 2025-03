Spazionapoli.it - Giordano carica il Napoli: “L’addio di Kvara ha tolto tanto, ma vi svelo un dettaglio”

Brunoha commentato l’attuale situazione del, con uno scudetto ancora raggiungibile: le dichiarazioni dell’ex calciatore Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Brunosi è soffermato sul momento attuale del, a -1 dall’Inter capolista con 11 giornate dalla fine.“É vivo, è forte, è una grande squadra e lo ha dimostrato contro l’Inter, giocando una partita di enorme spessore, come farebbe chi crede in qualcosa di grosso. Lo scudetto? É in corsa, può riuscirci, ha le stesse possibilità dell’Atalanta, anzi qualcosina in più, e una percentuale minima inferiore all’Inter, che resta la favorita.Ma ildi sabato sera metterà paura ai campioni d’Italia, almeno quanto gliene ha messo nel secondo tempo di sabato e anche nel primo. Perché, e mi piace sottolinearlo, già nei primi 45? c’erano state occasioni enormi.