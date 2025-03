Ilrestodelcarlino.it - Gino Pollastrini compie 100 anni e invita tutti alla festa

Riccione, 3 marzo 2025 – Ha festeggiato il secolo di vita attorniato da un centinaio di persone, amici, parenti, giunti pure da Ancona e Cagli, Urbania e Urbino, e quanti la scorsa settimana avevano colto l’invito fatto con lo striscione affisso all’angolo del viale di casa sua. Il riccioneseieri pomeriggio nel giardino della sua abitazione in viale Vicenza, zona San Lorenzo, a Riccione, ha spento così le sue cento candeline in piena allegria e, soprattutto, in gran forma. Se non fosse l’anagrafe a tradirlo, nessuno direbbe che ha raggiunto questo invidiabile traguardo. Ha guidato l’auto fino ai 92e ha usato la bici fino a tre quattrofa. Con il bastone e accompagnato dalle sue figlie va ancora a fare delle belle passeggiate. Nato a Urbania, nelle marche il 4 febbraio 1925, il signordopo essere convolato a nozze con Maria Rossi che gli ha dato quattro figlie, Silvana, Elsa, Dea e Anna Maria, dalle quali sono nati nove nipoti e altrettanti pronipoti, nel 1957 si è trasferito a Riccione, dove ha lavorato nella vecchia fornace di viale Massaua, che produceva mattoni.