Ginnastica, Marta Pagnini eletta nel direttivo federale della FGI

Prato, 3 marzo 2025 - Si è ritirata dall'agonismo quasi un decennio fa, dicendo “basta” dopo aver guidato le “Farfalle” alle Olimpiadi di Rio 2016. Ma il legame dicon lo sport e con lain particolare non si è mai interrotto e proprio nelle scorse ore è statanel nuovo consiglioFederazioned'Italia. La novantottesima assemblea generale tenutasi pochi giorni fa a Roma ha portato all'elezione di Andrea Facci a presidente, rinnovando al contempo il. Del quale farà come detto parte anche la trentaquattrenne pratese: l'ex-ginnasta medaglia di bronzo a Londra 2012 rappresenterà la voce dei tecnici all'internofederazione. Oltre ad occuparsi diin nuove vesti (giudice e commentatrice tecnica in primis)ha lavorato in questi anni anche nel team che si occupa dell'organizzazione epromozione delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026.