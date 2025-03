Ilnapolista.it - Gilmour sarà riconfermato al fianco di Lobotka, il doppio play funziona (Repubblica)

aldi, il)Ottima la prova dicontro l’Inter, anche se lo scozzese in campionato non giocava proprio dalla partita dell’andata contro i nerazzurri di Inzaghi. I giudizi sono stati ultra-positivi e a quanto pare le prestazione è piaciuta anche a Conte che sta seriamente pensando di riconfermare ilnella partita di domenica prossima contro la Fiorentina. Ricordiamo cheancora assente Anguissa.Scrive l’edizione napoletana dicon Pasquale Tina:L’altra nota positiva – forse la migliore dello spartito presentato contro l’Inter – è. Che di nome ovviamente fa Billy. Non giocava titolare proprio dalla sfida d’andata contro i nerazzurri. Conte lo ha schierato nel terzetto in mediana assieme ae ilregista è piaciuto tanto.