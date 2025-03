Ilnapolista.it - Gilmour il prototipo del calciatore contiano: non pretende ma agisce, corre, lavora, migliora ogni giorno (CorSport)

Sul Corriere dello Sport l’elogio di Billy, centrocampista del Napoli. Lo scozzese è ildel: nonma, si fa sempre trovare pronto.Conte lo ha scoperto nelle giovanili del ChelseaEcco cosa scrive il Corriere dello Sport:Aveva pensato a lui riflettendo sulle insidie di partite come quella di sabato. Conte conosceva bene Billy, lo aveva scoperto giovanissimo quando allenava il Chelsea e lui, praticamente un ragazzino, sgomitava nel settore giovanile sognando il grande salto. Aveva individuato in quel piccolo geometra del centrocampo qualità (anche fisiche) che potevano tornare utili nelle trappole e nelle fatiche di un campionato avvincente.Lobo con Billy è stata la brillante mossa di Conte provata e riprovata in allenamento nella settimana di avvicinamento all’Inter.