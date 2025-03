Thesocialpost.it - Giada muore dopo un banale intervento al ginocchio: la scoperta choc dopo il dramma

Restano ancora molti dubbi sulla tragica morte diCoppola, la giovane ventunenne di Moiano, frazione di Città della Pieve, scomparsa venerdì scorso a causa di un improvviso malore. La ragazza, che da alcuni giorni accusava febbre, era stata visitata il giorno precedente in un punto di primo soccorso nella zona del Trasimeno e successivamente rimandata a casa. Purtroppo,sole 24 ore, è giunto iltico epilogo.Leggi anche: L’Unione Europea a un bivio: ora è un fantasma, come fare per ricostruirlaA lanciare l’allarme è stato il fratello, che ha subito chiamato il 118 quando le condizioni disono peggiorate. I medici giunti sul posto hanno tentato invano di rianimarla, ma senza successo. Il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia non ha avuto esito positivo: la giovane è arrivata ormai priva di vita.