Isaechia.it - Gf Vip, nuovo amore per Sophie Codegoni? Lui sarebbe un famoso calciatore

Leggi su Isaechia.it

per? Stando a quanto trapelato sul web così sembrerebbe.L’ex Vippona del Gf Vip non ha di certo passato un periodo sentimentale del tutto facile. La turbolenta (e delicatissima) rottura con Alessandro Basciano, che le ha sicuramente lasciato parecchi strascichi,è sembrata interessata solamente a riprendere in mano la sua vita. La giovane infatti ha recentemente anche cambiato nuovamente casa e proprio in questi giorni ha condiviso le fasi di avanzamento di ristrutturazione con i fan che la seguono assiduamente sui social. Sembra dunque una nuovaadesso, intenzionata solamente a se stessa e alla sua piccola Celine Blue che attualmente è sempre con lei e vive con lei.In campo amoroso, dopo la rottura con il papà della bimba e qualche presunto flirt estivo, laè sembrata voler mettere tutto a tacere, non mostrandosi mai in giro con nessun uomo.