GF Vip Maria Teresa eliminata il 3 03 | percentuali televoto

AGGIORNAMENTO: nella 36esima puntata del Grande Fratello è statacon il 4.46%. Qui di seguito le altre: Zeudi 31.68%, Helena 31.22%, Chiara 22.8%, Mattia 10.36%.Nuovoa eliminazione al Grande Fratello, che vede protagonisti Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Helena Prestes,Ruta, Mattia Fumagalli. Tutti loro si stanno sfidando, in vista della finale, la cui data è stata fissata per il 31 marzo 2025. Con Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi già finalisti, gli altri concorrenti si ritrovano attualmente in bilico. Cosa dicono i sondaggi su questo nuovo? Qui di seguito abbiamo aperto il nostro e ogni giorno verrà fatto un confronto tra i vari sondaggi.Grande Fratello Vip sondaggi ultima ora: aggiornamentiAGGIORNAMENTO ULTIMA ORA OGGI 3 marzo 2025: nel nostro sondaggio, che trovate a fine articolo, vediamo un testa a testa tra Chiara, Zeudi e, rispettivamente con il 30.