Gettarono vernice gialla contro il dito di Cattelan in piazza Affari. Prosciolti tre attivisti di Ultima Generazione

Milano, 3 marzo 2025 – Avevano lanciatolavabile sull’opera “Love” di Maurizio, meglio conosciuta come 'il', ina Milano, nel gennaio del 2023. Ora i tredel movimento ambientalistafiniti a processo a Milano sono stati. Lo ha deciso il giudice Maria Teresa Guadagnino, pronunciando una sentenza di non doversi procedere per deturpamento di beni mobili per difetto di querela. La Procura milanese, che aveva chiesto l'assoluzione per la particolare tenuità del fatto, contestava infatti ai ragazzi il reato di imbrattamento di beni culturali, adesso riqualificato in quello più lieve di deturpamento, per il quale è però necessaria una querela. Il Comune di Milano, che si era costituito parte civile chiedendo il risarcimento delle spese di pulizia, non aveva mai presentato una denuncia.