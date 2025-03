Dayitalianews.com - Germania, terrore a Mannheim, auto sulla folla: 2 morti e 25 feriti

, dove oggi è avvenuto un attacco con un’che si lanciata, è la seconda città più grande del Baden-Württemberg Aun’ha colpito lanel pieno centro cittadino dove era in corso un mercatino di Carnevale.Sarebbero due le persone morte. Lo scrive Bild. Isarebbero 25, sempre secondo Bild. Per i media tedeschi non è ancora chiaro se si sia tratto di un incidente o di un gesto volontario.Secondo quanto riferito da testimoni oculari, citati da24, l’è letteralmente piombataad alta velocità nei pressi della Torre dell’acqua, monumento cittadino. Il quotidiano Bild riporta che è stato fermato l’uomo al volante dell’. La polizia comunica che è in corso un’operazione delle forze dell’ordine nel centro cittadino.