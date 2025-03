Lapresse.it - Germania, da Magdeburgo all’auto sulla folla a Mannheim: torna il terrore degli attacchi

Inil. Un’auto ha travolto lanel centro dinella zona pedonale durante il mercatino di Carnevale. Secondo le autorità, sono almeno due le persone decedute e dieci i feriti, di cui cinque gravi. Almeno tre persone, due adulti e un bambino, sono rimasti feriti e ricoverati di urgenza nella clinica universitaria di. La polizia ha arrestato un sospetto sul posto. Si tratta di un cittadino tedesco di 40anni originario della Renania-Palatinato che si è sparato in bocca con una pistola a salve al momento dell’arresto. Il proprietario dell’auto che ha investito laera già noto alle autorità per l’utilizzo di simboli anticostituzionali legati all’estrema destra. Le autorità non sospettano moventi politici. Qui di seguito ricordiamo alcuni dei precedentie atti violenti che hanno sconvolto laprima di quello di:Autoa Monaco (2025)A Monaco di Baviera, lo scorso 13 febbraio, un’auto ha travolto laa una manifestazione del sindacato Ver.