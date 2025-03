Lapresse.it - Germania, auto sulla folla a Mannheim: “Almeno un morto”

, in, la polizia è impegnata in un’importante operazione nel centro della città e ha invitato i residenti a evitare la zona. Secondo le prime informazioni del portale24, l’operazione di polizia riguarda un Suv nero che si sarebbe lanciatoa gran velocità da Paradeplatz verso la caratteristica Torre dell’acqua, una delle principali attrazioni turistiche della città. Ci sarebbe “un” e diversi feriti e sul posto sono intervenuti numerosi servizi di soccorso. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un attacco o di un incidente. La polizia è presente in forze.