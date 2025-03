Thesocialpost.it - Germania, auto contro la folla: almeno un morto e feriti gravi

A Mannheim, cittadina situata nel sud-ovest della, è in corso una vasta operazione da parte della polizia tedesca. Lerità hanno invitato la popolazione a evitare il centro cittadino, mentre i soccorsi sono in arrivo sul posto.Al momento, la polizia non ha fornito dettagli aggiuntivi, né ha spiegato la causa che ha portato all’intervento.Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, citando Mannheim 24, pare che un SUV abbia investito unadi persone. Si parla anche di possibilie diun, con numerosi mezzi di emergenza sul luogo. Il reparto di terapia intensiva dell’ospedale universitario ha dichiarato l’allerta calamità.Testimoni oculari, intervistati da Mannheim 24, hanno riferito di aver visto diversi pezzi dimobili sparsi lungo la strada vicino alla fermata Strohmarkt.