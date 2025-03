Metropolitanmagazine.it - Germania, auto contro la folla a Mannheim durante il Carnevale: «Due morti e 14 feriti»

un’ha colpito lanel pieno centro cittadino dove era in corso un mercatino di.Sarebbero due le persone morte. Il quotidiano tedesco Bild riporta che tra idue adulti e un bambino sono stati ricoverati in gravi condizioni al policlinico della città. Sempre la Bild parla di quattordici. Per i media tedeschi non è ancora chiaro se si sia tratto di un incidente o di un gesto volontario. Secondo i media, l’uomo alla guida dell’secondo l’agenzia tedesca Dpa si tratta di un cittadino tedesco. La polizia diritiene che non ci sia più pericolo per la popolazione. L’unico presunto responsabile è stato arrestato e non ci sono elementi per presumere l’esistenza di un compliceL’utilizzata dall’uomo che si è lanciato sullaera nota alle forze dell’ordine per l’uso di simboli anticostituzionali e di estrema destra, ha riferito il quotidiano tedesco Die Welt, aggiungendo che l’uomo, un 40enne tedesco originario della Renania-Palatinato, aveva una pistola scacciacani e si è sparato in bocca mentre veniva fermato.