Georgina Chapman chi è la compagna di Adrien Brody ed ex moglie di Weinstein

Oggidi, fresco di Oscar come Miglior attore per The Brutalist, ma il nome diè inevitabilmente legato alla bufera che aveva travolto il suo ex marito, il potente produttore Harvey. Ma la stilista britannica ha saputo voltare pagina nonostante tutto, riscoprendo l’amore accanto all’attore del momento e riaffermando il suo talento nel mondo della moda. Li abbiamo visti insieme, affiatatissimi, sul red carpet della cerimonia degli Oscar che si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles tra il 2 e il 3 marzo 2025.Chi èNata il 14 aprile 1976 a Londra,è cresciuta in un ambiente colto e privilegiato: suo padre era un imprenditore nel settore del caffè, mentre sua madre lavorava come giornalista. Dopo aver frequentato il prestigioso Marlborough College nel Wiltshire, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, comparendo in spot pubblicitari, tra cui una campagna per Head & Shoulders.