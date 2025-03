Nerdpool.it - George Miller stuzzica i fan con un altro film su Mad Max (ma ci sarà da attendere)

Leggi su Nerdpool.it

compie oggi 80 anni, ma il leggendario regista non sembra avere intenzione di rallentare presto.ha realizzato due enormidi Mad Max nell’ultimo decennio e sembra che abbia in cantiere unspettacolo ambientato nella Terra Desolata, ma probabilmente i fan dovranno aspettare ancora un po’ prima che si realizzi.Durante una recente intervista con Vulture,ha rivelato che c’è un’altra sceneggiatura di Mad Max pronta per essere realizzata. Non sappiamo se si tratti di un sequel di Fury Road o di un’altra storia di origini come Furiosa, maha chiarito che la realizzazione del prossimodi Mad Max non è la sua massima priorità.“Abbiamo un’altra sceneggiatura”, ha dettoa Vulture. “Ma avendo fatto questo lavoro abbastanza a lungo da essere abituato alla narrazione, mi ritrovo con troppe storie – non solo nella mia testa, ma sotto forma di sceneggiature o almeno di appunti molto dettagliati che sono a portata di sceneggiatura.