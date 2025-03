Metropolitanmagazine.it - George Miller anticipa un altro film di Mad Max di cui esiste già una sceneggiatura

Leggi su Metropolitanmagazine.it

compie oggi 80 anni, ma il leggendario regista non sembra avere intenzione di rallentare.ha realizzato duedi Mad Max nell’ultimo decennio, e sembra che abbia in serbo una Wasteland, ma i fan dovranno probabilmente aspettare ancora un po’ prima che si concretizzi. Durante una recente intervista con Vulture,ha rivelato che c’è uncopione di Mad Max pronto per essere pubblicato. Non si sa se si tratti di un sequel di Fury Road o di un’altra storia sulle origini come Furiosa, maha chiarito che realizzare il prossimodi Mad Max non è la sua priorità principale.“Abbiamo uncopione“, ha detto. “Ma avendo fatto questo per così tanto tempo da essere abituato a raccontare storie, mi ritrovo con troppe storie, non solo nella mia testa, ma sotto forma di sceneggiature o almeno appunti molto dettagliati che sono quasi delle sceneggiature.