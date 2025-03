Movieplayer.it - Geoffrey Rush e John Litgow in The Rule of Jenny Pen: "Il braccio violento della legge, ma in sedia a rotelle"

Leggi su Movieplayer.it

Le due star sono protagoniste del nuovo thriller diretto da James Ashcroft. Un horror ambientato in una casa di riposo con protagonisti due star del calibro diLithgow. Si potrebbe riassumere in queste pochissime righe la storia di TheofPen.interpreta Stefan Mortensen, un giudice dal carattere duro che subisce un ictus e deve trasferirsi in una struttura di assistenza. Purtroppo per lui, tra gli ospiti c'è anche Dave Crealy (Lithgow), che terrorizza i residenti con la sua marionetta,Pen. Ilinha spiegato:"Negli ultimi anni mi sono stati inviati diversi copioni che .