Gender gap | le discriminazioni che umiliano il ruolo della donna nella società italiana Venerdì presentazione del rapporto Anmil

Di seguito un comunicato diffuso da:“gap: lecheil” è il titolo dello studio che l’(Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) presenterà, il 7 marzo alle ore 11.30,Sala StampaCamera dei deputati, in occasioneGiornata internazionale.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere in luce l’inadeguatezza del potere sociale, politico ed economico delle donne italiane che sono ancora molto lontane dagli standard femminili dei Paesi occidentali più avanzati e anche dai livelli dei colleghi italiani. Questo vale ancor più per lache porta sulla propria pelle i segni dell’insicurezza lavorativa e quella che, in aggiunta, è immigrata e che, pertanto, subisce una “doppia discriminazione”, in quanto si sommano lo svantaggio di esserevittima del lavoro a quello di essere straniera.