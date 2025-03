Lapresse.it - Gaza, Smotrich: “Prossimo passo tagliare elettricità e acqua, poi aprire le porte dell’Inferno”

Dopo il blocco dell’ingresso degli aiuti, ildi Israele persarà quello dil’e l’e poi un attacco, cherà all’occupazione della Striscia e al lancio del piano di Donald Trump. Lo ha affermato il ministro israeliano Bezalel, sottolineando che l’ingresso degli aiuti umanitari resterà bloccato “finché Hamas non rilascerà i nostri ostaggi, non deporrà le armi in segno di resa e non lascerà”. Lo riporta Channel 12.“Questo è un primonella giusta direzione, ottenuto grazie alla politica che stiamo conducendo nel governo e nel gabinetto, e posso assicurarvi che questo è solo l’inizio. Stiamo chiudendo ledel paradiso e ci prepariamo adquelle”, ha aggiunto, spiegando che “il” sarà quello di “l’e l’lesucon un attacco potente, mortale e rapido cherà all’occupazione del territorio e all’inizio del piano di Trump per incoraggiare l’emigrazione dei residenti di”.