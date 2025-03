Terzotemponapoli.com - Gautieri: “Il Napoli é nato per giocare con il 4-3-3”

Carmine, allere, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live ha parlato del. Ha voluto soffermarsi sul modulo più ideale per la squadra di Conte. Pergli azzurri dovrebbero adottare il 4-3-3. Di seguito quanto affermato dall’allere ai microfoni della stazione radiofonica.: “Ilha dimostrato di esserci a pieno titolo nella lotta per lo Scudetto”Così l’allere: “Ilsi esprime meglio con il sistema di gioco 4-3-3 perchè ha gli interpreti perin quel modo. L’abito giusto per la squadra è questo. Con il 3-5-2 perde qualità sugli esterni, e avverte grosse difficoltà. Il, insomma, èpercon il 4-3-3 e quindi deve tornare ain quel modo, almeno secondo me. Ilha dimostrato di esserci a pieno titolo nella lotta per lo Scudetto, lo ha dimostrato sabato contro l’Inter.