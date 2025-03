Gatti vicino all’aeroporto | un confronto per garantire la loro sicurezza

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 3 marzo 2025 – Nei giorni scorsi si è tenuto un tavolo ditra il Comune di Fiumicino, Roma Città Metropolitana rappresentata dal consigliere, Rocco Ferraro, la ASL RM3Ce Aeroporti di Roma, per trovare in tempi brevi una soluzione che metta indecine diche attualmente si trovano nei pressi del perimetro aeroportuale e che costituiscono un problema per ladegli aeromobili e per lastessa incolumità. Presenti all’incontro il sindaco, Mario Baccini, il presidente del consiglio comunale, Roberto Severini e l’assessore ai diritti per gli animali, Monica Picca.Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha sottolineato l’urgenza della situazione e l’importanza di intervenire senza indugi. La proposta messa in campo dalle parti è quella di spostare i, che dovranno essere prima catturati, sterilizzati e microchippati, con il coinvolgimento delle associazioni di volontari del territorio e la ASL, in un’area verde individuata dal Comune di Fiumicino.