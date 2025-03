Gas in rincorsa ad Amsterdam +64% a 4716 euro al megawattora

Quotidiano.net - Gas in rincorsa, ad Amsterdam +6,4% a 47,16 euro al megawattora

Strappa in rialzo del 6,4% a 47,16alil prezzo dei futures sul gas. I titoli, scambiati alla Borsa di, rimbalzano mentre l'ottimismo sui colloqui per la pace in l'Ucraina svanisce insieme alle aspettative che alcuni flussi del gas russo potessero tornare inpa.