Gallo sempre più al sicuro. La seconda è a dieci punti

Iltorna a cantare e allunga in classifica. I granata hanno espugnato di misura Ravarino, una vittoria che riscatta il ko del turno precedente. Non solo, per effetto dei risultati del turno di ieri pomeriggio delle dirette concorrenti, ilallunga di un punto il vantaggio, che sale così alunghezze. "E’ stata una partita difficile – commenta Sergio Zambrini, l’allenatore – sbloccata nel primo tempo da un gol di Malservisi. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’, soprattutto nel finale, Barbieri con una gran parata ha salvato il risultato". Siete tornati in doppia cifra, la promozione si avvicina. "Siamo a piùsul Persiceto, che ha scavalcato il Sala Bolognese, fermato a Santa Maria Codifiume. E’ la dimostrazione che il campionato è tutt’altro che deciso e ogni volta ci sono delle sorprese.