Lapresse.it - Gallarate, negata lezione educazione sessuale a pornoattore Max Felicitas: si incatena davanti a scuola

Gli annullano un incontro a, siall’edificio: è ilMax, che aalle 7.30 di questa mattina, 3 marzo 2025, ha deciso di mettere in scena una protestaall’Istituto Ponti. “Protestiamo contro qualsiasi forma di discriminazione e contro tutte le forme di oppressione” ha detto in un video Max. L’incontro era previsto nell’ambito dell’ma è stato impedito a Maxdi farlo: la decisione sarebbe stata presa dalla, non è chiaro se dopo aver subito pressioni di qualche tipo.Il pornodivo Maxsi è presentatoto e imbavagliato, dove decine di studenti sono accorse per sostenerlo, farsi selfie con lui e gridare ‘Libertà’. “Contro qualsiasi forma di discriminazione.