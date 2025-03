Galileo Rocca Priora un incontro tra generazioni | emozioni e nuove prospettive per i ragazzi

Leggi su Ilfaroonline.it

– Un momento di confronto capace di lasciare un segno profondo. Gli studenti di una scuola media hanno vissuto un’esperienza unica, incontrando gli anziani al Residence, per un dialogo aperto e sincero. L’iniziativa, pensata per avvicinare dueapparentemente lontane, ha regalatoforti, spingendo alcunie insegnanti alla commozione.Un confronto che abbatte pregiudiziL’è stato strutturato intorno a una serie di domande pensate per stimolare la riflessione e il dibattito. Cosa pensano davvero gli adolescenti degli anziani? Come immaginano il loro futuro? Che rapporto hanno con la diversità? Gli ospiti della struttura hanno risposto con entusiasmo, raccontando esperienze di vita che hanno colpito profondamente i