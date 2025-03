Romadailynews.it - Gaia live mercoledì 12 marzo all’Apple Store di via del Corso a Roma

@ Apple Via delI posti saranno accessibili previa registrazione al sito: Apple.co/12sarà la protagonista del nuovo evento Today at Apple organizzato in collaborazione con Apple Music nellodi Via del. La cantautrice italo-brasiliana sarà al centro di uno speciale incontro in occasione del Women’s History Month, durante il quale dialogherà con l’autrice e podcaster Maria Cafagna, offrendo al pubblico un’opportunità unica per scoprire il suo perartistico e il suo approccio alla musica.Dopo la recente partecipazione al 75° Festival di Sanremo con il brano CHIAMO IO CHIAMI TU– disponibile in audio spaziale con Dolby Atmos su Apple Music –condividerà la sua visione sulla scrittura e la composizione, approfondendo temi come l’empowerment femminile e i valori di inclusività.