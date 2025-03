Gaffe alla Mezza Maratona di Roma Ostia medaglie bloccate | in 13mila a bocca asciutta

Leggi su Funweek.it

Ieri 2 marzo 2025 ha avuto luogo nella Capitale ladiquale hanno partecipato 13 mila runners. Tale iniziativa viene considerata come la più partecipata d’Italia. Tuttavia, è avvenuto un episodio che ha lasciato tutti aaperta., l’episodio spiacevole per i runnersIn uno degli eventi più amati e sentiti in Italia, è accaduto un episodio impensabile: gli atleti dinon hanno ricevuto l’agognata medaglia ma solo un foglio di carta stampato dagli organizzatori con una breve spiegazione di quanto avvenuto.LEGGI ANCHE:–di2025, quanto costa l’iscrizione e quanto guadagna chi la vinceSecondo quanto riferito, gli organizzatori hanno comprato le medaglie in Cina che, però, non sono arrivate in tempo. Infatti, sarebbero state ferme nel canale di Suez e poi si sarebbero statedi nuovo al porto di Rotterdam.