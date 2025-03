Ilrestodelcarlino.it - Furti in due appartamenti: un colpo va a segno, l’altro a vuoto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tolentino (Macerata), 3 marzo 2025 – Ladri in azione nel tardo pomeriggio di sabato a Tolentino. Nel mirino, stando a un primo bilancio, sarebbero finiti due: in un caso ilè andato a, mentre nel secondo i ladri hanno dovuto rivedere i loro piani, perché sono stati visti e costretti alla fuga. La prima incursione è stata messa ain via Guidobaldo Orizi. I ladri hanno approfittato del fatto che la casa fosse vuota e, dopo aver forzato una finestra, si sono fatti strada nell’abitazione. Quindi hanno frugato nelle varie stanze e sono riusciti ad arraffare un gioiello di un certo valore, prima di darsi alla fuga. I proprietari hanno scoperto quanto accaduto al momento di rientrare in casa e hanno dato l’allarme. Oltre al gioiello rubato, i proprietari dovranno riparare i danni dovuti all’effrazione.